Reuters: Norsk Hydro blir saksøkt for lekkasje i Brasil

Søksmålet er på 250 millionar reais, snautt 600 millionar kroner, skriv nyheitsbyrået Reuters.

Hydro har innrømt at det har vore utslepp av regn- og overflatevatn frå anlegget. I ettertid har selskapet sagt at det også er avdekt andre utslepp utanom reinseanlegget ved fabrikken, men har ikkje vedgått at det har ført til forureining.

Selskapet ventar på to granskingar som skal leggjast fram 9. april.

Det var etter eit kraftig regnvêr 17. februar at fleire hundre familiar som bur ved anlegget, fekk drikkevatnet sitt forureina.

I mars vart selskapet dømt til å betale for 17 testar av 300 personar i alderen fem år og oppover etter utsleppet.

