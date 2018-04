Kong Vinter med isgrep om den norske våren

innenriks

– Etter påske vil ikkje folk ha snø lenger, det får vi høyre heile tida no, men vi har ikkje gode nyheiter til dei, dessverre, seier meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt til NTB.

Han spår skuffelse over heile landet til helga.

– Det er ikkje nokon klare vêrvinnarar i helga faktisk. Det meste av Noreg kan vente seg nedbør og meir nedbør. Det varierer mellom sludd, snø og regn. Det går eit skilje mellom Nord-Noreg, der blir det snø, og Sør-Noreg, der det vil veksle veldig, avhengig av høgdeforhold og avstand til kysten, seier Fagerlid.

Vind blir det lite av.

Lunefullt

Våren er definert som ein periode der temperaturane ligg mellom 0 og 10 grader.

– Sånn sett har vi vår på dagen til helga, med mellom 5 og 8 grader i Sør-Noreg og 0 og 3 grader i Nord-Noreg. Men det er ikkje akkurat noko å rope hurra for. Men våren er lunefull, sånn sett er det som kjem normalt no, seier Fagerlid.

Han påpeiker kva for ein faktor som er ganske sentral for at folk skal få vårkjensla.

– Skal du ha skikkeleg vårkjensle må du ha plussgrader om natta. Sjølv om det er behageleg og lysare på dagtid, vil du neppe få den vårfølelsen alle snakkar om viss det er iskaldt om natta, og det vil det nok halde fram med å vere over det meste av landet første halvdel av april, seier meteorologen.

Påska II

Neste veke vil dagtemperaturane i Sør-Noreg auke til rundt 8 til 10 grader, medan dei held seg rundt 0–3 grader i Nord-Noreg framleis.

– Vi får ei ny todeling av vêret, ganske likt sånn det var i påska, med dårleg vêr i nord og bra i sør. Nord-Noreg vil fortsetje å få snøbyer, med pålandsvind og ganske mykje vinterleg vêr enno. I sør byggjer det seg igjen opp til høgtrykk frå måndag, med ganske mykje sol og lite vind utover. Forholda blir temmeleg like over heile Sør-Noreg, slik det var i påska, men litt varmare på dagen, seier Fagerlid.

Han ser ingen vêrsystem komme inn over landet med varme vinder dei nærmaste vekene.

– Skal du føle noko varmt og sjå snøen smelte i den perioden, så er det sola om må dra lasset, det kjem ikkje varme vinder enno, seier han.

(©NPK)