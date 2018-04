Rybak først ut i semifinale 

innenriks

Noreg og songen til Rybak «That's How You Write a Song» skal tidleg i elden når det er duka for den andre semifinalen, melder ESC på nettsida si.

Frå før er det kjent at Rybak skal entre scena i semifinale nummer to.

Her får han selskap av blant anna nabolanda Sverige og Danmark. Dei andre landa som skal til pers i denne delfinalen er Romania, Serbia, San Marino, Russland, Moldovia, Nederland, Australia, Georgia, Polen, Malta, Ungarn, Latvia, Montenegro, Slovania og Ukraina.

Semifinalane finn stad i Lisboa 8. og 10. mai, og teppet går opp for sjølve finalen 12. mai.

Deltakarrekkjefølgja på sjølve finalen blir avgjort like etter semifinale nummer to, heiter det vidare.

