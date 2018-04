Røe Isaksen: Klar meining frå staten til Innovasjon Noreg

innenriks

Ifølgje NRK har tidlegare styreleiar Per Otto Dyb hevda at styret vart instruert av staten då dei ønskte å vurdere om administrerande direktør Anita Krohn Traaset skulle få fortsette i jobben.

– Det er for mildt å seie at det var eit råd. Det er ei klar meining frå statens side at når styreleiar skulle skiftast ut, så kunne det vere uheldig for Innovasjon Noreg å bytte ut både styreleiar og administrerande direktør samtidig, seier næringsministeren til rikskringkastaren.

Han understrekar at det ikkje dreier seg om ein instruksjon av styret.

– Formelt sett er det ikkje sånn vi instruerer styret, men det er eit klart og tydeleg signal frå største eigar. Dei orda eg brukar er at det vil vere naturleg om det påtroppande styret vurderer administrerande direktør, seier Røe Isaksen.

Han respekterer at styreleiar er ueinig i denne framstillinga og tar til orientering at Dyb har oppfatta dette på ein annan måte.

– Det er jo ikkje nokon ønskesituasjon for meg. Eg vil jo ikkje at styreleiarar skal vere så usikre på kva som har blitt sagt, at dei trekkjer seg. Sjølv om eg er veldig sikker på kva eg sa.

Arbeidarpartiet har ikkje tatt endeleg stilling til om dei vil be om at saka kjem opp til høyring i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Det som er viktig for oss og Stortinget, er å få greie på om dette er ei politisk bevisst handling for å stoppe ein prosess som styret har sett i gang og som eigar ved departementet tidlegare har akseptert, eller ikkje. Det svaret har vi ikkje fått, seier næringspolitiske talsmann i partiet Terje Aasland.

