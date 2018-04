Obos friskmelder bustadmarknaden

innenriks

– Etter eit heilt kvartal med samanhengande prisvekst, meiner vi at fallet i bruktbustadprisane er over for denne gong, seier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

I mars var den gjennomsnittlege kvadratmeterprisen for brukte Obos-bustadar i Oslo-området 58.677 kroner. Det er 0,3 prosent høgare enn månaden før, men 8,7 prosent lågare enn i mars 2017.

– Den positive trenden i bruktbustadprisane held fram. Vi ser også teikn på eit vendepunkt til det positive i nybustadsalet så langt i 2018, seier Obos-sjefen.

På landsbasis var den gjennomsnittlege kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknytte bustadar 51.598 kroner i mars. Det er 0,5 prosent høgare enn i februar og 8,2 prosent lågare enn i mars 2017. Hittil i år har Obos-prisen på landsbasis gått opp med 4,3 prosent.

I mars blei det sett i verk 739 eigarskifte i Obos-tilknytte bustader.

Den nasjonale bustadprisstatistikken for mars blir lagt fram torsdag.

