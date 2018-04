NVE anbefaler to område for havvindproduksjon

innenriks

– Dersom det skal opnast to område for fornybar energiproduksjon til havs no, anbefaler NVE utgreiingsområda Utsira nord og enten Sørlege Nordsjø I eller II for opning, heiter det i meldinga frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Meldinga frå NVE kjem etter at dei fekk i oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED) å vurdere kva to område som bør opnast for produksjon no, og om det har skjedd endringar som påverkar anbefalingane gitt i Havvindrapporten frå 2012 og 2013.

Det har det ifølgje NVE ikkje gjort, men dei opplyser at kostnadane på havvind har gått ned raskare enn det som vart lagt til grunn i konsekvensutgreiinga.

I Havvindrapporten konkluderte NVE med at områda Sørlege Nordsjø I eller II, Utsira nord, Frøyagrunnane og Sandskallen-Sørøya nord skilde seg ut som gode område for vindkraftproduksjon.

