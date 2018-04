Forsvaret styrkt i nordområda

innenriks

Forsvarssjefen la tysdag fram årsrapporten for Forsvaret for 2017. Etter mange års underfinansiering og kutt er Forsvaret no inne i ein opptrappingsplan fram mot 2020. Dette viser seg i auka aktivitet i året som er gått. Forsvarssjefen fortalde også om auka grad av norsk suverenitetshevding og nærvær i nordområda.

– Eit høgare nivå på det militære nærværet i nordområda er no ein ny normalsituasjon. Marinen gjennomførte 48 prosent av sin aktivitet i nordområda i 2017 og med eit kontinuerleg nærvær av minst éin ubåt, sa Bruun-Hanssen i si utgreiing.

Også Hæren øver no meir i Finnmark.

Mens det er forseinkingar på fleire område, blant anna på innføringa av NH90-helikoptera, som er fleire år bak planen, går derimot innføringa av det nye jagarflyet F35 etter planen.

