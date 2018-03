Rekordbesøk på turisthyttene i fjellet

innenriks

Så langt har dei betente DNT-hyttene registrert 6.125 overnattingsgjester dei fire første nettene i påsken, ein auke på 7 prosent frå fjoråret, melder Turistforeningen. Spesielt i Sylan i Trøndelag er det merkbart fleire enn tidlegare med eit belegg på 75 prosent fleire enn i fjor.

Sjølv om det braut ut omgangssjuke på Hardangervidda har besøkstala også gått opp der.

­– Folk har ikkje latt seg skremme av nyheiter om omgangssjuke, men heller latt seg freiste av godt vêr og fine forhold. Hittil har det vore 1.613 gjester på DNTs hytter på Hardangervidda, og 38 sjukdomstilfelle. Vi er sjølvsagt lei oss for at nokre har blitt sjuke og ønsker dei riktig god betring. Det er godt å sjå at dei aller fleste har halde seg friske og har kunna nyte fine dagar på fjellet, seier Henning Hoff Wikborg, dagleg leiar i DNT Oslo og Omegn.

