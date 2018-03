Støttegruppa til Frode Berg ikkje roa av Søreide

innenriks

– Vi mislikar veldig sterkt den situasjonen som no har oppstått, seier Øystein Hansen i støttegruppa for Frode Berg. Kirkenes-mannen har sete fengsla i Moskva sidan han blei arrestert av russisk sikkerheitspoliti mistenkt for spionasje 5. desember i fjor.

– Vi lèt til å vere på full fart inn i ein ny kald krig. Vi fryktar dei konsekvensane dette får, seier Hansen.

Samstemt respons

Etter at Noreg som det nittande landet i rekka bestemte seg for å utvise ein diplomat frå ambassaden til Russland i Oslo måndag kveld, poengterte utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at utvisinga inngjekk i ein samstemt internasjonal respons og i solidaritet med Storbritannia som ein protest mot giftangrepet i Salisbury i starten av mars.

– Dette handlar ikkje om det bilaterale forholdet mellom Noreg og Russland, sa Søreide.

– Vi er dessverre av ein anna meining, kontrar Hansen i støttegruppa til Berg.

Familien: Vanskeleg

Til liks med den norske advokaten til Berg Brynjulf Risnes peiker støttespelarane på at giftangrepet har bidratt til ei forverring i forholdet mellom Vesten og Russland.

– Vi synest situasjonen er vanskeleg, seier familien til Berg via Øystein Hansen.

– Vi er naturlegvis redde for at rommet for diplomati skal bli mindre med denne utviklinga, seier Risnes til TV 2. Han legg til eit ønske og eit håp om at Utenriksdepartementet brukar alle dei moglegheitene som finst for å jobbe i kulissane for å finne ei diplomatisk løysing.

Konsekvensar

Ambassaden til Russland i Oslo svarte med ei åtvaring måndag kveld.

– Denne slags fiendtlege handlingar er ikkje heldige for det gjensidige samarbeidet mellom landa, og den vil få konsekvensar, heitte det i utsegna på Facebook-sidene til ambassaden.

Ambassaden kallar skuldingane frå Noreg for absurde, og tilbakeviser å ha noko som helst å gjere med forgiftinga av den russiske eksspionen Sergej Skripal og dotter hans.

Diplomatisk spor

Støttegruppa for Frode Berg ønskjer å ta turen til Moskva for å vere til stades i den russiske hovudstaden neste gong nordmannen blir framstilt for varetektsfengsling, men nokon dato er ennå ikkje fastsett.

– Russland er per definisjon ein rettsstat og utfallet av rettsprosessen må vi berre vente på. Men skulle Frode Berg få ein dom mot seg, må ein jo håpe på og jobbe for ei diplomatisk løysing i form av ei utlevering i neste omgang. Men det fryktar vi kan sitte lenger inne, slik situasjonen no har utvikla seg, seier Øystein Hansen.

