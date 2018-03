Straumnettselskap frifunne i rettssak etter skogbrann

innenriks

Dommen i det sivile søksmålet fall i Namdal tingrett, opplyser NTE Nett AS sjølv i ei pressemelding måndag. Bak regresskravet mot nettselskapet og deira forsikringsselskap Gjensidige stod fleire andre forsikringsselskap.

– Vi er tilfredse med avgjerda i tingretten om frifinning. Dommen viser at ansvaret for brannen ikkje kan leggjast på NTE Nett. Dette er i samsvar med det vi hevda heile tida. Det var heilt ekstraordinære vêrforhold, med langvarig sterk vind, låge temperaturar og tørke i januar 2014. Dette førte til at vegetasjonen vart ekstremt tørr, og at brannen utvikla seg til ein katastrofe, seier administrerande direktør Trygve Kvernland i NTE Nett.

55 bygningar vart totalskadde og 70 personar vart heimlause i brannen i januar 2014. Den starta etter at NTE Nett hadde drive vedlikehaldsarbeid ved sine straumlinjer. Politiet slo i ettertid fast at selskapet ikkje kunne klandrast og la bort saka.

Dommen er førebels ikkje rettskraftig.

