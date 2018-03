Mor og son sikta for drap eller medverking til drap i Fyllingsdalen 

innenriks

Mannen i byrjinga av 20-åra var sikta for kroppskrenking i samband med det politiet har kalla eit mistenkjeleg dødsfall i Fyllingsdalen fredag 23. mars.

Mannen er no siktet for drap eller medverking til drap, opplyser politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt måndag formiddag.

I tillegg er mor til den sikta også arrestert og sikta for drap eller medverking til drap i same sak. Begge dei sikta bur i leilegheita i Fyllingsdalen der avdøde vart funnet utanfor fredag morgon.

Begge blir framstilt for fengsling i Bergen tingrett måndag. Det første fengslingsmøtet går klokka 12.45, og politiet vil be om fire vekers varetekt med full isolasjon grunna fare for øydelegging av bevis. Politiet vil også be om lukka dører i fengslingsmøta.

