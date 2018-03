Fjellvettreglane kjende for dei fleste – menn lever farlegast

innenriks

Halvparten av norske menn meiner dei har gode nok kunnskapar til å ferdast trygt i fjellet, mens fire av ti meiner dei til ein viss grad har det. Under ti prosent erkjenner at dei ikkje har gode nok fjellvettkunnskapar, viser ei undersøking Opinion har gjort på oppdrag for Røde Kors.

Undersøkinga viser samtidig at det er fleire menn enn kvinner som har opplevd farlege situasjonar i fjellet. Mens to av ti menn seier dei har opplevd dette, svarar i overkant av kvar tiande kvinne det same.

– Det er i større grad enn før snakk om fjellvettreglane, og dei er ein viktig del av turplanlegginga. Vi har sett ein gledeleg nedgang i alvorlege hendingar i vinterfjellet dei siste åra, men derimot har vi fått fleire hendingar knytt til dagsturar. Menn tar kanskje litt lettare på dagsturar i fjellet enn kvinner, seier Røde Kors’ president Robert Mood.

Saman med Den Norske Turistforening arrangerer Røde Kors den såkalla fjellvettdagen måndag. Den første kvardagen i påskeveka har vore fast fjellvettdag sidan relanseringa av fjellvettreglane i 2016.

(©NPK)