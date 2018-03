Brønnøysundregistra sende ut usladda personopplysningar

innenriks

– Mottakarane har vore både personar, bedrifter og offentlege institusjonar, seier presseansvarleg Frode Nordfjellmark i Brønnøysundregistra til NTB.

Kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo seier rutinane har svikta og at feilen er svært beklageleg. Rutinesvikten har oppstått ved oppgradering av programvare på PC-ane til enkelte saksbehandlarar.

– Dette har ført til at dokument har blitt sende ut der rundt 950 fødsels- og D-nummer ikkje har vore sladda, seier Brønmo.

Datatilsynet er varsla om saka. Ifølgje Brønnøysundregistra ramma svikten eit fåtal PC-ar. Brønmo seier dei aktuelle dokumenta har sett ut som dei var sladda på PC-ane. Feilen vart oppdaga i slutten av førre veke, og problemet kan ha oppstått for rundt ein månad sidan.

– Vi ser alvorleg på rutinesvikten. Hos oss har informasjonssikkerheit førsteprioritet, og vi gjennomgår no rutinane og driftsprosessane våre for å unngå at noko liknande skjer igjen. Vi vil også raskt etter påske ta kontakt med dei som har fått sine fødsels- og D-nummer eksponert, seier kommunikasjonsdirektøren.

Fødsels- og D-nummer er ikkje sensitive personopplysningar ut frå personvernregelverket, og det er heller ikkje teiepliktig informasjon, men dokumenta skal vere sladda før dei blir sende ut om mottakarane ikkje har heimel til å ta imot slike opplysningar.

