Full flaumalarm i norske kommunar

innenriks

Flaumfaren er større enn normalt i Sør-Noreg i år. Forklaringa er dei store snømengdene som etter kvart skal smelte, varsla Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) nyleg.

– Vi veit at klimaendringane fører til meir flaum og ras enn vi har vore vande til, seier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS.

Ein storflaum kan gå hardt ut over kommunal infrastruktur. Vegar, bruer, leidningsnett, flaumvollar og liknande er utsette. Men kommunane har verken forsikringsordningar som dekkjer skadane eller finansieringsordningar for førebyggjande tiltak. Det vil KS gjere noko med.

Ventar på svar

– Vi ønsker ei utgreiing frå regjeringa om ei ny forsikrings- og finansieringsordning for kommunal infrastruktur som er utsett for naturskade. Så langt har vi ikkje vunne gehør, seier Eide til NTB.

I eit brev til Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) skriv KS at dei har tatt opp forslaget i møte med hennar departement, med Olje- og energidepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og i det første konsultasjonsmøtet med regjeringa i år.

– Vi er utolmodige etter å få svar, seier Eide.

2 milliardar kroner

NVE har anslått at det trengst 200 millionar kroner årleg over ein tiårsperiode til førebyggjande tiltak.

– Det er eit poeng at dei sikringstiltaka som så langt er gjort, har ein klart samfunnsøkonomisk nytte, understrekar KS-direktøren.

Eit samrøystes landsstyre i KS vedtok i november i fjor å invitere regjeringa med på ei utgreiing av forsikrings- og finansieringsordningar. KS ønsker seg ein solidarisk og obligatorisk forsikringsordning etter mønster av naturskadeordninga for bygg.

– Det er berekna at premien svarar til ein hundrelapp per husstand i heile landet, seier Eide.

Meir for pengane

I tillegg ser KS for seg ei sterkare statleg finansieringspakke for oppgraderingar av infrastruktur. Kommune-Noreg meiner at ei slik ordning også vil sørgje for at ein får meir igjen for pengane når skadar skal utbetrast, blant anna gjennom å kombinere reparasjonar med førebyggjande tiltak.

– Det er behov for å gjere meir, og meir effektiv førebygging av naturskadar frå flaum og skred i framtida. Dette må høgare på agendaen. Håpet vårt er at regjeringa tar eit initiativ til å få greidd ut dette skikkeleg og at det munnar ut i konkrete forslag, seier Eide.

(©NPK)