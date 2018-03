Sandberg opna påskesentralen til Røde Kors

innenriks

Kvar påske har Røde Kors ein kommunikasjonssentral som hentar inn informasjon om redningsaksjonar frå hjelpekorps i heile landet. I år er sentralen lagt til Oslo.

– Vi håpar så mange som mogleg får fine dagar i påska, men vi er førebudd på at mange kan trenge hjelp både på fjellet og i bynære område. Våre oversikter viser at tidleg påske og mykje snø ofte betyr at mange får behov for hjelp frå hjelpekorpsa, seier Robert Mood, president i Røde Kors.

Kjersti Løvik, som leier Hjelpekorpsets landsråd, håpar alle friskar opp fjellvettreglane, som vart fornya for to år sidan.

