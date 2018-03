Betre rettar og større tryggleik ved pakkereiser

innenriks

– Den nye lova skal sikre oss sterkare forbrukarrettar uansett om vi kjøper ei pakke gjennom ein reisearrangør, eller om vi sjølv set saman ei reise, seier forbrukarminister Linda Hofstad Helleland (H).

Regjeringa la fram forslaget til ny pakkereiselov i Stortinget fredag. Den nye lova skal tre i kraft 1. juli, og gjennomfører EU-direktivet om pakkereiser frå 2015.

Direktivet sikrar at nordmenn som kjøper reisearrangement frå utanlandske næringsdrivande, vil ha dei same rettane som ved kjøp frå norske næringsdrivande.

I den nye lova inngår no fleire krav til reisearrangøren, og fleire arrangement blir omfatta av regelverket. Blant anna vil leige av bil og kjøp av konsertbillettar kunne sjåast som pakkereise, noko som skal sikre fleire forbrukarar mot ein konkurs hos arrangøren. Det er ikkje lov å krevje betalt for kostnadar knytt til pakkereisa som det ikkje er opplyst om.

I den nye lova blir samtidig særordninga med reisegaranti fjerna når den reisande kjøper berre flybillettar av ein charteroperatør. Garantien blir fjerna for å sikre charteroperatørar like konkurransevilkår som flyselskapa.

– Det er bra at ein får ei lov som er betre tilpassa reisemarknaden i dag, og at det blir tydelegare for dei reisande at ein har best vern når ein kjøper ei pakkereise. Vi ønsker derfor den nye lova velkommen, seier Sverre McSeveny-Åril, direktør for Virke Reise Utland.

– Regjeringa har etter høyringsrunden rydda opp, og droppa foreslåtte norske særreglar, som vi meiner er bra for konkurransen i marknaden og ikkje minst for dei reisande, seier McSeveny-Åril.

