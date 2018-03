Både Havila og Hurtigruten får kystrute-kontraktar

innenriks

Det kunngjorde Samferdselsdepartementet fredag.

– Regjeringa er opptatt av å sikre eit godt transporttilbod for folk i distrikta langs norskekysten. No fornyar vi kontraktane for kystruta. Vi vil framover behalde tilbodet som i dag, med daglege avgangar frå 34 hamnar heile året og med transport av både passasjerar og gods. Det vart utlyst tre delkontraktar med til saman elleve ruter, og vi innstiller no to aktørar som vinnarar til å levere tenestene frå og med 2021, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).