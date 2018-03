Ap-ordførarar fryktar kriseval

innenriks

Blant dei er ordførar i Farsund Arnt Abrahamsen, ein av mange i partiet som har vore kritiske til Acer.

– Dette er ei veldig dårleg innleiing til valkampen 2019. Vi har ei stortingsgruppe som totalt ignorer den meininga som er ute i distriktet, ute i partiet og i industrimiljøa, seier han til Klassekampen.

Abrahamsen er oppgitt over situasjonen og seier til avisa at han trur halvparten av dei to hundre ordførarane til partiet fort kan bli borte.

Også ordførar i Gildeskål, Petter Jørgen Pedersen, reagerer. Han trur Senterpartiet kan ta veljarar frå partiet, og er ikkje nådig med Aps stortingsgruppe.

– Befolkninga ser på nyheitssendinga at det einaste som går føre seg på Stortinget er krangel om småtteri og tull og vas. Dei ser ikkje dei store linjene, og vi som har ytra oss mot Acer får ikkje eingong ei plausibel forklaring på kvifor dei må̊ innføre dette no, seier han.

Men Vefsn-ordførar Jann-Arne Løvdahl og Årdal-ordførar Arild Ingar Lægreid trur det berre vil ha ein negativ effekt på kort sikt.

– Det kan hende ein taper nokre veljarar i distriktet rundt ei sånn sak. På same tid har Ap fått igjennom viktige krav i saka i Stortinget som tel positivt, seier Lægreid.

