Tre ministrar frontar nasjonalt forbod mot ansiktsdekkjande plagg

Finansminister Siv Jensen (Frp), kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) presenterer forslaget fredag ettermiddag, opplyser Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

Regjeringa varsla i juni i fjor at dei ønskte å forby bruk av ansiktsdekkjande plagg i alle norske utdanningsinstitusjonar. I lovforslaget som blei sendt på høyring, gjekk regjeringa inn for at forbodet skal gjelde frå barnehage og skule og heilt opp til universitet og høgskular, både for tilsette og elevar.

Frp ønsker utvida forbod

– Utdanningssystemet er ein spesiell arena der det er ekstra viktig at elevar og lærarar kan sjå ansiktet til kvarandre, uttalte dåverande kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. (H).

Dåverande fungerande integrerings- og innvandringsminister Per Sandberg (Frp) uttalte at Frp ser på ansiktsdekkjande plagg for å vere kvinneundertrykkande, og at det er viktig å sette foten ned for radikale krefter.

Ingen av statsrådane som skal fronte det endelege forslaget fredag, ønsker å uttale seg i forkant, men Frp-leiar Siv Jensen har tidlegare uttalt at ho meiner forbodet ikkje går langt nok.

Frp ønsker både å forby heildekkjande klesplagg i det offentleg rom generelt og for alle offentleg tilsette, og innføre forbod mot hijab i grunnskulen.

– I konflikt med toleransen

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er blant dei som har uttalt seg negativt til forslaget, som dei meiner tvingar enkeltpersonar til å velje mellom eiga overtyding og utdanninga dei ønsker å ta.

Også Universitetet i Oslo frårådde at forbodet blir innført i sitt høyringssvar, og seier dei ikkje vil innføre restriksjonar som signaliserer at nokre studentar er meir ønskt enn andre.

– Sjølv om denne saka gjeld svært få studentar, har den fått ein prinsipiell karakter som kan komme i konflikt med den toleransen som må prege høgare utdanning, heiter det i høyringssvaret.

LO er blant dei som støttar forbodet. I sitt høyringssvar seier organisasjonen at dei ser på det som eit kraftig, men nødvendig verkemiddel.

Det er venta at forslaget vil få fleirtal på Stortinget. Både Ap, Sp, SV og KrF har tidlegare sagt at dei vil støtte eit forbod.

