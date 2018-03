Stortinget stemte for Acer

innenriks

Som varsla fekk regjeringspartia støtte frå Arbeidarpartiet og MDG og sikra dermed fleirtal for forslaget.

Under debatten gav opposisjonen fleire gonger uttrykk for at tilslutning vil innebere at Noreg gir frå seg suverenitet til EU. Energiminister Terje Søviknes (Frp) kalla det skremselspropaganda, og retta ein særskilt kritikk mot Senterpartiet:

– Det er nettopp å nøre opp under frykt som Sp gjer, sa Søviknes, og viste til utsegner om at Noreg gir frå seg kraftressursar, styringa av ressursane eller at straumprisane vil auke.

