Verda markerer støtte til folk med Downs

innenriks

– Det er viktig å markere den internasjonale verdsdagen for Downs syndrom fordi det er viktig å hylle mangfaldet i vårt samfunn. Vi er alle forskjellige og det er viktig å sette pris på det, seier Solberg.

Mens regjeringa stod i fare for å falle på grunn av Sylvi Listhaugs Facebook-post, tok ho seg tid til å besøkje elevar med Downs syndrom og klassekameratane deira på Løkeberg skule i Bærum måndag.

Statsministeren sjølv stilte i pene svarte strømper, men mange av elevane hadde tatt på seg ulike sokkar, som blir brukt for å markere dagen og vise støtte til mangfald.

– Eg synest det er ekstremt viktig at vi ikkje lagar eit samfunn der det er unaturleg å ha Downs syndrom. Det er heilt naturleg, og ei stor glede for både foreldre, søsken og samfunnet vårt.

21. mars markerer nemleg verdsdagen for Downs syndrom til støtte for dei som har diagnosen og for å opplyse og fremme fordelane ved å tilsetje folk med Downs.

Kvart år blir det fødd 70–80 barn med denne utviklingshemminga i Noreg. Ei endring i arvestoffet fører til at desse barna blir fødde med heile eller delar av eit ekstra kromosom nummer 21. Derfor blir syndromet også kalla trisomi 21.

Alle barna med syndromet har forseinka intellektuell utvikling, men det er store forskjellar og mange kan i stor grad leve sjølvstendige liv. Ein del har også medfødt hjartefeil eller andre misdanningar.

(©NPK)