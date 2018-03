Solberg: Farleg å bruke ekstremist-språk

innenriks

– Det er viktig at vi passar på at ikkje språket vårt nører opp under konspirasjonsteoriar, fortsette Solberg, som svar på eit spørsmål frå SV-leiar Audun Lysbakken i Stortinget onsdag.

Lysbakken har reagert på at Solberg bad opposisjonen om å sjå over innlegga frå debatten tysdag om no avgåtte justisminister Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg.

Solberg meiner Lysbakken skulda regjeringa for å lefle med høgreekstremisme.

– Eg har gått gjennom mitt innlegg. Eg står inne for kvart ord, svarte Lysbakken.

Han ville vite om Solberg meinte nokre av innlegga i stortingssalen kan samanliknast med Listhaugs Facebook-innlegg. Det avviste Solberg.

Også KrF-leiar Knut Arild Hareide hadde gjort heimeleksa statsministeren hadde gitt opposisjonen etter ordskiftet tysdag.

– Når statsministeren ber meg gå heim og sjå over innlegget, så gjer eg det. Eg synest faktisk det var overraskande godt, sa Hareide til latter frå salen.

Solberg var rask til å gi KrF-leiaren godkjentstempel.

– Eg har ingenting å seie til innlegget frå i går, kvitterte ho.

(©NPK)