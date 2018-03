Sandberg får beskjed om å representere heile regjeringa

innenriks

– Er du minister for ei regjering utgått frå tre parti, så representerer du alle. Det betyr at retorikken din må avspegle det dei tre partia meiner og syns. Du kan ikkje berre vere for ditt eige parti, sa statsministeren i Stortinget onsdag.

Solberg har utpeikt Per Sandberg (Frp) til mellombels justisminister, etter at Sylvi Listhaug måtte gå av etter kraftig kritikk av utspelet hennar på Facebook fredag 9. mars.

Per Espen Stoknes frå Miljøpartiet Dei grøne meiner derimot at Sandberg har same hardtslåande stil.

– Synest statsministeren at dette er ein god måte å løyse det mistillitsproblemet som har oppstått rundt justisministerrolla på, ville han vite.

Valdsdømt

I vandrehallen fekk Solberg også spørsmål om den fungerande justisministerens valdsdom frå 1997. Ho viste til at saka er oppklart.

– Eg syns det er ein viktig norsk verdi at når folk har sona, blitt ferdig med ting så må det vere mogleg å gå vidare. Den diskusjonen blir vanskeleg for alle dei som skal prøvd å starte livet sitt på nytt etter at dei har gjort noko som er dumt, om du heile tida skal få vite at det er umogleg å komme tilbake, seier Solberg.

Den fungerande justisministeren blei i 1997 dømt for å ha slått og skalla ned ein asylsøkar frå det tidlegare Jugoslavia på ein privat fest heime hos seg sjølv. Han blei pålagt ei bot på 3.000 kroner.

Justis- og fiskeriminister

Sandberg held fram som fiskeriminister samtidig som han altså no har justisministerposten inntil vidare.

Solberg understreka at Sandberg er ein god statsråd og minna om at han vikarierte som innvandrings- og integreringsminister for Listhaug då ho hadde foreldrepermisjon i fjor.

Sandberg var også i Stortinget onsdag for å svare på eit spørsmål om det nye beredskapssenteret på Taraldrud utanfor Oslo, men ville ikkje svare på spørsmål frå NTB.

