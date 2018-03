Presidentskapen på Stortinget tok byggjeskandalen i augesyn

innenriks

– Det viktigaste for meg no er å lose dette vel i hamn. Derfor er det viktig å sjå det med eigne auge, seier Trøen til NTB.

Berre seks dagar etter at ho blei utnemnt til ny stortingspresident etter Olemic Thommessen, som måtte gå av etter den siste byggjesprekken på nesten ein halv milliard kroner, tok ho med seg resten av presidentskapen på synfaring.

Første gong

Seks-sju meter under bakken på Wessels plass byrjar det nye post- og varemottaket å ta form. Vegger og tak er ferdig kvitmåla, men elles står det meste att.

Ingen av dei andre i presidentskapen har tidlegare vore på byggjeplassen.

– Det er ikkje det at vi ikkje har etterspurt det. Men vi har måtta vente på rett anledning, seier visepresident Eva Kristin Hansen (Ap) til NTB, før ho og resten av presidentskapen, iført neongule vestar, raude hjelmar og vernesko, forsiktig tar seg ned dei provisoriske trappene ned i det mest berømte holet i Noreg.

Før bråket om Sylvi Listhaug (Frp) sitt omstridde Facebook-innlegg, var det striden om dei enorme kostnadsoverskridingane i byggjeprosjektet som prega Stortinget.

Følgje prosessen

Sluttsummen for eit nytt post- og varemottak, ein ny innkøyringstunnel og rehabilitering av kontora i Prinsens gate 26 har på tre år auka frå 1,1 milliardar til 2,3 milliardar kroner. Og heile denne ulykkelege affæren er det no Trøen som får det øvste ansvaret for.

– For meg er det viktig no, saman med resten av presidentskapen, å følgje prosessen tett vidare. Eg er glad for dei tiltaka som presidentskapen no har gjort, seier Trøen

Eitt av dei er å styrke prosjektrådet med tidlegare styreleiar i Stor-Oslo Eiendom Arild Rygg, som har over 40 års erfaring frå byggjeleiinga. Han blir ny prosjektleiar.

– I tillegg har vi fått inn ekstern ekspertise som kontrollerer kostnadsramma, seier Trøen.

Men det er for tidleg å seie om Stortinget har nye kostnadssprekkar i vente.

– Eg vil ikkje garantere noko, seier Trøen.

Undergang

Tunnelen som skal munne ut i Rådhusgata, er førebels stengt av. Tunnelen, som er blitt rundt 400 millionar kroner dyrare enn først antatt, har på folkemunne fått namnet «Olemic Thommessens undergang». Akkurat dét vil ikkje Trøen kommentere.

– Er det noko du vil gjere annleis enn Thommessen?

– Eg er først og fremst opptatt av å sjå framover og gjere det eg kan, saman med presidentskapen. Dette er jo ikkje ein jobb eg skal gjere åleine, seier Trøen, som ennå ikkje har rukke å sette seg inn i alle detaljane i prosjektet.

– Men presidentskapen har allereie innført vekevise rapportar, dersom det er hendingar i prosjektet som har betydning for kostnadsramma. Det viktigaste no er at vi sluttfører prosjektet, og det forhåpentlegvis på ein måte som styrkjer tilliten til Stortinget, seier Trøen.

Etter planen skal bygginga vere ferdig i oktober og vere klart til bruk i første kvartal av 2019.

(©NPK)