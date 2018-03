innenriks

Norwegian varsla etter børsslutt tysdag at dei skal hente inn 1,3 milliardar kroner i ein retta emisjon. Selskapet sa også at dei ventar eit tap på 2,6 milliardar kroner i første kvartal i år. Det var derfor venta at aksjekursen ville falle då Oslo Børs opna onsdag.

(©NPK)