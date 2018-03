Libanon-veteranar får medalje for innsatsen

innenriks

I år er det 40 år sidan Noreg for første gong bidrog med soldatar til FN-operasjonen. Samtidig er det også 20 år sidan bidraget blei avslutta i 1998.

I jubileumsåret vil Forsvaret derfor heidre og anerkjenne veteranane som tenestegjorde i Libanon. Det er Forsvarets medalje for internasjonale operasjonar som skal delast ut over heile landet 6. april.

Sidan denne medaljen ikkje blei stifta før i 2000 er det framleis mange veteranar som ikkje har blitt heidra på denne måten, opplyser Forsvarets Veteranteneste i ei pressemelding.

Det var påska i 1978 at dei første norske soldatane blei sendt til UNIFIL-operasjonen i Libanon. Da oppdraget blei avslutta 20 år seinare hadde over 22.000 nordmenn deltatt. Det som eigentleg skulle vere ein kortvarig fredsbevarande operasjon enda opp med å strekke seg over fleire tiår.

(©NPK)