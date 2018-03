innenriks

Ein mannleg kollega i byggjesaksavdelinga i Drammen kommune er dømt til tre og eit halvt års fengsel.

Dommen er mykje strengare enn påstanden frå aktor, som var fire års fengsel for kvinna og to år for den 46 år gamle kollegaen hennar.

Kvinna er dømt for 30 tilfelle av grov korrupsjon og 19 tilfelle av dokumentfalsk. Mannen er dømt for 15 tilfelle av medverking.