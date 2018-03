UNICEF: Asylbarn får for dårleg behandling i Norden

innenriks

FNs barneorganisasjon legg tysdag fram rapporten «Beskyttet på papiret» om behandlinga av asylbarn i Norden. I rapporten blir Noreg spesielt bedt om å vurdere helsetilbodet til unge asylsøkjarar og undersøkje kva konsekvensar behandlinga av asylungdom får for deira mentale helse.

Ifølgje rapporten finst det inga grunngjeving for å behandle barn som er over og under 15 år forskjellig. I Noreg blir einslege asylsøkjarar under 15 år tatt hand om av barnevernet, mens dei over 15 år blir handtert av asylsystemet.

Vil ha barnevernet inn

Rapporten kritiserer nordiske land for å overlate til asylmyndigheitene å ta ansvar for barn framfor barnevernet. Deira juridiske status får difor innverknad på kva tilbod dei får og om dei får oppfylt rettane sine.

Ved sida av å gi barnevernet ansvar for alle einslege mindreårige asylsøkjarar, også dei over 15, anbefaler rapporten at barnevernet vurderer situasjonen til alle asylbarn, også dei som kjem saman med familie.

Barn må dessutan bli høyrde i asylprosessen, uavhengig av foreldra, heiter det, og asylmottak for einslege mindreårige asylsøkjarar bør få same standard som barnevernssenter.

– Moralsk og juridisk ansvar

– Styresmaktene i alle land har eit moralsk og juridisk ansvar for å sikre barns rettar, heiter det i rapporten, som er utarbeidd av UNICEFs forskingseining Innocenti.

Aldersfastsetting og tvangsreturar er to delar av asylprosessen som krev nærmare gransking, konstaterer rapporten. Noreg blir bedt om å sikre seg at aldersvurdering skjer i tråd med lovverket og er basert på «heilskaplege vurderingar».

