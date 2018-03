Tidlegare landslagsspelar blir ny konsernsjef i Kværner

innenriks

I ei pressemelding tysdag opplyser selskapet at han vil tiltre som konsernsjef i løpet av våren, etter at han har avslutta sin noverande jobb som leiar for prosjektutvikling i oljeselskapet Lundin Norway.

– Vi er glade for at Løken vil overta roret. Han har ei sterk forståing av industrien, han kjenner Kværner også frå kundesida, og han har brei erfaring med å utvikle lag som kan levere topp resultat, seier Kværner-styreformann Leif-Arne Langøy.

Løken (51) er utdanna sivilingeniør frå NTNU i Trondheim. Sidan 1991 har han hatt nøkkelstillingar innan olje- og gassindustrien i selskap som Statoil, Aker Solutions og Lundin Norway. I mange år var Løken parallelt med den industrielle karrieren også fotballspelar på toppnivå i Noreg og enda opp med 36 A-landskampar.

Han overtar for Jan Arve Haugan, som i februar slutta i Kværner for å overta som toppsjef i då nyetablerte Aker Energy.