Siv Jensen får kritikk frå Stortinget i SSB-saka

innenriks

– Vi har landa på at det er grunn til å fremje kritikk for handteringa av saka. Der er det eit fleirtal både i komiteen og i stortingssalen, seier leiaren av kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

– I tillegg er eg glad for at ein samrøystes komité slår fast at det ikkje bør leggjast opp til endringar i Statistisk sentralbyrå før det har vore ein demokratisk debatt om det. Og kor vi føreset at det kjem ei sak til Stortinget, seier Andersen.

– Det er høgst uklart om vi har ein finansminister som snakkar sant, seier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til NTB.

SV valde likevel å følgje fleirtalet i kontrollkomiteen som «berre» nøyer seg med kritikk av Jensen.

– Det var viktig for oss å få eit fleirtal i komiteen som klart og tydeleg refsar finansministeren for måten ho har stelt seg til SSB og Stortinget på, og korleis ho har opptredd som statsråd, seier Fylkesnes.