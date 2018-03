Sør-Noreg har størst risiko for vårflaum i år

innenriks

– Basert på snømengdene er det større sannsyn enn normalt for stor vårflaum i Sør-Noreg, seier hydrolog og flaumvarslar Inger Karin Engen i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

Lågareliggjande område på Sør- og Austlandet er spesielt utsette i år. NVE oppfordrar difor både beredskapsapparat lokalt og publikum til å gjere tiltak som reduserer faren for lokale flaumar når snøen begynner å smelte.

– Aktuelle tiltak kan vere å sørgje for opne avløpsvegar som stikkrenner og kummar for å sikre at vatnet får fri passasje, seier Engen.

Nord i Trøndelag og i Nord-Noreg er det mindre risiko enn normalt for stor vårflaum, basert på det NVE veit om snømengder der. Eit unntak er Finnmarksvidda der det også er noko større sannsyn enn normalt for stor vårflaum.

Engen understrekar at vårflaum er eit årleg fenomen i store delar av landet. Akkurat kor stor vårflaumen blir, er heilt avhengig av vêret framover.

– Blir det ein vår med moderat varme og lite nedbør, får vi ein ganske normal vårflaum, sjølv der det er uvanleg mykje snø. Året 1988 er eit godt eksempel på det. Då var det litt meir snø austafjells enn det er no, men moderat varme og lite nedbør førte til ein heilt ordinær vårflaum utan spesielle problem, forklarar ho.

