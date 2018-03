NHO-rapport: Oljebransjen mest optimistisk

innenriks

To tusen bedrifter har i det siste kvartalet svart på spørsmål om marknadssituasjonen framover, planar om nytilsettingar, investeringar og økonomisk situasjon. NHO presenterte funn derifrå då dei la fram sin kvartalsrapport tysdag formiddag. Etter nokre år med sprik mellom situasjonen og forventningane i ulike bransjar, begynner no oljenæringa å nærme seg dei andre i vurderinga av eigen situasjon no og ikkje minst framover.

– Blant alle næringane vi ser på i undersøkinga er det oljeleverandørbedriftene som no ligg høgast når det gjeld marknadsutsikter. Dei har ein markant høgare optimisme enn dei andre, seier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Optimismen speglar utviklinga både ute og heime, og samanlikna med førre rapport, er prognosane for veksten i oljeinvesteringane i 2018 oppjusterte til 7 prosent.

Også bedrifter i andre næringar som var sterkt ramma av lågkonjunkturen etter oljeprisfallet, har rapportert om stadig betring i situasjonen gjennom 2017.

