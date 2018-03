Meyer: Godt å få ein konklusjon i SSB-saka

innenriks

Mot stemmene til Høgre og Frp avgjorde kontrollkomiteen på Stortinget å gi Jensen kritikk for måten striden rundt omorganiseringa av Statistisk sentralbyrå (SSB) blei handtert på.

Striden førte til at Meyer måtte gå av som SSB-direktør i november i fjor.

– Det er fint at kontrollkomiteen har hatt ei grundig behandling av SSB-saka. Eg ser fram til å lese konklusjonane frå komiteen, seier Meyer til NTB.

For henne er det ikkje så viktig at saka har enda med ei ripe i lakken for Jensen, hevdar ho.

– Det viktige for meg var å seie klart ifrå at handteringa var ein trussel mot sjølvstende til SSB, og at departementet gjekk altfor langt i å detaljstyre omorganiseringa, seier Meyer.

Ein samrøystes kontrollkomité har også konkludert med at det var viktig og riktig å stanse den høgst omstridde omorganisering til Meyer av SSB.

– Eg sa jo i kontrollkomiteen at dersom det var slik at ein burde ha stoppa omorganiseringa, burde eg ha fått beskjed på eit langt tidlegare tidspunkt. Det at det kom så seint, var svært uheldig, seier Meyer.

Omorganiseringa av SSB hadde gått føre seg i mange månader før Jensen sa stopp 30. oktober i fjor.

