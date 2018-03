Letting på Stortinget etter avgangen til Listhaug

innenriks

– Ein vinn-vinn situasjon for Framstegspartiet, seier sentrale kjelder i stortingsgruppa i partiet til NTB.

At partiet beheld regjeringsmakt, samtidig som Listhaug kan halde fram frå sin nye posisjon på Stortinget, er det beste som kunne skje i den situasjonen som oppstod, blir det poengtert.

Men alle i partiet er ikkje like tilfreds. Stortingsrepresentant Ulf Leirstein kallar det ein trist dag for demokratiet, og partinestor Carl I. Hagen skuldar Høgre og statsministeren for svak leiing.

– Regjeringa hadde tent på å stille kabinettsspørsmål og tvinge KrF i kne, eller til å velje side, seier han til NTB.

Auka frislepp

Også frå den meir moderate delen av Frp blir det uttrykt bekymring. Ei Sylvi Listhaug i fri dressur på Stortinget vil kunne auke avstanden mellom Frp i regjering og Frp på Stortinget, kjem det fram.

Frykta for eit politisk tilvære i kontinuerleg spagat, med all den smerte som er forbundet med det, gjer at letta hos enkelte i Frp har ein noko avmakta karakter. Det blir iallfall ikkje mindre dobbeltkommunikasjon etter dette, lyd omkvedet.

I KrF, Venstre og Høgre var det lette å spore tysdag. At Listhaug sjølv valde å gå av, attpåtil utan å refse eiga regjering, partileiar eller statsminister for manglande støtte, sparte partia for ein mogleg regjeringskrise som ingen av dei ønskte.

Tronarving

Avgangen til trass, lite tyder på at Sylvi Listhaug blir mindre synleg på den rikspolitiske arenaen framover enn ho har vore til no. Frp-leiar Siv Jensen poengterer at Listhaugs politiske karriere langt ifrå er over, statsministeren opnar for ein statsråd-retur, og sjølv slår ho fast at ho ikkje aktar å tie stille.

I Frp blir det allereie snakka høgt om moglegheita for at det kan vere Sylvi Listhaug og ikkje Siv Jensen som leiar partiet ved neste stortingsval.

– Ho har lenge blitt sett på som ein mogleg tronarving. Etter dette kan vi droppe ordet «mogleg», uttrykkjer ei kjelde i partiet. Men politiske arvingar er blitt peikt ut i fleire parti utan at det har slått til, og det er ein kjensgjerning at mange i Frp også kan styre begeistringa si for Listhaug.

Full støtte

Frå ulike delar av Frp kjem det fram at avgjerda frå Sylvi Listhaug om å trø tilbake var hennar eiga. I landsstyret så vel som i stortingsgruppa hadde partileiinga full støtte til å sette hardt mot hardt, sjølv om dette kunne føre til at regjeringa fall.

Samtidig har nok Listhaug følt på eit indirekte press frå eigne partifellar, ikkje minst i regjeringa, og frå dei politiske partnarane til Frp. Uansett kom det overraskande på mange i borgarleg leir at konklusjonen blei som den blei.

No startar diskusjonane om kva slags rolle Listhaug skal ta i stortingsgruppa. Parlamentarisk leiar blir ho ikkje, men elles lét mykje til å vere opp til henne sjølv. Som ny justisminister seglar Per Sandberg opp som ein opplagt kandidat. Han har allereie inntatt vervet på førebels basis, samtidig som han held fram som fiskeriminister inntil ei permanent løysing er på plass.

