Jensen: Vi var klare til å gå ut av regjering

– Vi var klare til å gå ut av regjering som svar på eit mistillitsforslag. Det var ikkje aktuelt for vår del å bøye av for kravet frå Ap og KrF om å skifte ut Sylvi Listhaug, seier Jensen til pressa etter stortingsbehandlinga av saka.

Tysdag formiddag gjekk Sylvi Listhaug etter eige initiativ av som justisminister.

– Eg opplever at det vi nettopp har vore vitne til, er eit kraftig overspel frå opposisjonen. Ein fortset å sette tøffe merkelappar på både Sylvi og Framstegspartiet. Det toler vi, sa Siv Jensen i vandrehallen i Stortinget tysdag formiddag.

– Vi er ikkje offer. Sylvi er ikkje noko offer. Vi er snarare tvert imot opptatt av å styre landet. Vi er opptatt av å sikre gjennomslag for viktig politikk for Framstegspartiet. Og det verkar på meg som at veljarane har vore einig i det, all den tid vi har hatt eit val i landet der veljarane ikkje ønskte Jonas Gahr Støre og opposisjonen i styringsposisjon.

