Avgjerande dag for Solberg-regjeringa 

innenriks

«Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har ikkje Stortingets tillit.» Det er forslaget frå Raudt-leiar Bjørnar Moxnes som Stortinget skal ta stilling til i det politiske dramaet i dag.

Forslaget fekk raskt tilslutning frå den raudgrøne opposisjonen, og måndag opplyste KrF-leiar Knut Arild Hareide at landsstyret i partiet ikkje lenger har tillit til Frp-statsråd Sylvi Listhaug.

Dersom ikkje Listhaug sjølv skulle ta ordet under debatten tysdag for å kunngjere at ho går av og dermed fjernar grunnlaget for mistillitsforslaget, opnar det seg to moglegheiter:

* KrF står på sitt, stemmer for mistillit og veltar i verste fall Solberg-regjeringa.

* KrF bøyer av når kabinettsspørsmålet blir stilt, fordi partiet ikkje ønsker å opptre på ein slik måte at heile regjeringa må gå av.

Rein Høgre-regjering?

Dersom eit mistillitsforslag får fleirtal, er vanleg parlamentarisk praksis at partia som feller ei regjering, forpliktar seg til å sikre fleirtal for ei ny. Men lite er ordinært ved denne saka.

For KrF, Senterpartiet og Arbeidarpartiet understrekar nemleg at det er justisministeren dei ikkje har tillit til, ikkje Solberg-regjeringa som såleis.

Dermed kan KrF komme til å stemme for mistillitsforslaget mot Listhaug, samtidig som partiet oppfordrar Solberg til å danne ny regjering dersom den sitjande må gå av. Då kan det bli snakk om ei rein Høgre-regjering.

Kjelder i Frp som NTB har snakka med, slår fast at det vil vere veldig vanskeleg for partiet å seie nei til ei rein Høgre-regjering, dersom statsministeren først har gått i krigen for partiet og den omstridde statsråden.

Men dersom Frp skulle støtte ei rein Høgre-regjering, går partiet bort frå sitt landsmøtevedtak og mantra om ikkje å støtte ei regjering partiet sjølv ikkje er ein del av. Samtidig verkar det uaktuelt for Frp å støtte ei koalisjonsregjering med Høgre, KrF og Venstre, som er den løysinga sentrumspartia føretrekkjer.

Kabinettsspørsmål

Nervane vil uansett vere i høgspenn framfor det som teiknar til å bli ein dramatisk debatt i stortingssalen.

Allereie klokka 8 samlast Arbeidarpartiets stortingsgruppe, mens Høgres folkevalde møtest éin time seinare. Stortingsmøtet startar klokka 10, og mistillitsforslaget blir behandla som første sak.

Debatten startar med at dei parlamentariske leiarane frå alle parti får inntil ti minutt til eit innleiande innlegg. Så blir det tilsvarande for medlemmer av regjeringa, og deretter ein fri debatt.

Det blir votering ved namneopprop rett etter at saka er behandla.

Allereie i helga slo kjelder nær statsministeren fast at Solberg ville stille kabinettsspørsmål. Spørsmålet er når i debatten ho eventuelt vil ta dette grepet.

Første moglegheit er etter innleiingane frå dei parlamentariske leiarane. Men Solberg kan også vente til lenger ut i, eller heilt mot slutten av debatten med å stille kabinettsspørsmål.

Då vil KrF-leiar Knut Arild Hareide kunne svare med å grunngje kvifor det eventuelt er viktigare for partiet å verne regjeringa enn å bli kvitt Listhaug, og at dei derfor likevel ikkje støttar mistillitsforslaget.

(©NPK)