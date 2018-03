Arnstad: Ingen andre enn Listhaug sjølv som har skapt situasjonen

innenriks

– Vi har stått i ein svært tilspissa situasjon i Stortinget. Den situasjonen er det ingen andre enn justisministeren sjølv som har skapt. Først ved å publisere ein usann og tendensiøst bodskap. Deretter ved å nekte å ta inn over seg at det var gale. Så til slutt ved å ikkje takle situasjonen med ein retrett i Stortinget, sa Arnstad frå Stortingets talarstol tysdag.

– Det var lenge eit ope og usvara spørsmål om statsråden bevisst og kalkulert la ut dette innlegget på Facebook, og visste at det ville bidra til konflikt og splitting. Men eg må seie at hennar innlegg på Facebook i dag om sin eigen avgang bekreftar at så var tilfelle. Ho meinte openbert ingenting med den retretten som vart gjennomført sist veke. Og i Facebook-innlegget i dag viser ho for alle at ho ikkje har skjønt sin konstitusjonelle rolle som justisminister, sa Arnstad.

