Abelprisen til visjonær matematikar frå Canada

innenriks

– Dette er ein av dei mest teoretiske abelprisane vi har delt ut, kanskje den mest teoretiske, seier førsteamanuensis Arne B. Sletsjøe ved Universitetet i Oslo til NTB.

Sletsjøe er matematikkformidlar for Abelprisen, som i år går til den canadiske professoren bak det visjonære Langlands-programmet. Programmet føreseier eksistensen av eit tett nettverk av forbindelsar mellom automorfe former og Galois-grupper, forbindelsar mellom representasjonsteori og talteori. Det er abstrakte idear heilt ute i periferien av det matematiske universet vanlege folk kjenner til. Det er tankar som neppe var tenkt før dei først vart formulert av Robert Langlands i 1966 og vidareutvikla over fleire tiår.

– Arbeidet hans er knytt opp mot talteori, og i så måte har det neppe hatt nokon betydning for dagleglivet til folk flest. Men det er heller ikkje oppgåva til matematikken på dette nivået, seier Sletsjøe.

(©NPK)