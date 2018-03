SV-leiaren vil utsetje Acer

innenriks

Lysbakken viser til at to av regjeringspartia på Island har sagt nei til EUs tredje energipakke, Acer.

– Det er no viktig at Noreg tar seg tid til å vurdere konsekvensane av eit eventuelt nei til Acer frå islendingane. Derfor vil vi torsdag fremje eit forslag under debatten om å utsetje avgjerda for Noreg, seier Lysbakken til NTB.

Energi- og miljøkomiteen leverer innstillinga si tysdag, og saka skal opp til debatt torsdag.

I helga gjorde det islandske Sjølvstendepartiet vedtak mot tilslutning, og Framsóknarflokkurinn har før gjort det same.

Allereie førre veke tok Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum til orde for ei utsetjing. Han viste til at LO hadde sagt nei til norsk tilslutning, og at Sp deler uroa for kraftig svekking av Noregs råderett over eigne kraftressursar.

(©NPK)