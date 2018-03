Moxnes: – Listhaug har latterleggjort statsministeren og KrF

innenriks

– Det er veldig bra at Hareide ikkje har gitt etter for Høgre og Frps utpressing, seier Moxnes og siktar til innleiinga som KrF-leiaren måndag heldt før landsstyremøtet som i ytste konsekvens kan bidra til regjeringsavgang.

– Listhaug latterleggjorde både Erna Solberg og KrF ved å arrangere ein blomsterseremoni og takke for støtte til den utsegna ho liksom beklaga i Stortinget, seier han.

Det er Raudt som har fremma mistillitsforslaget som tysdag skal opp for Stortinget. Alle opposisjonspartia med unntak av KrF har varsla at dei vil stemme for. Gjer KrF det same, får det fleirtal.

