KrFs stortingsgruppe samlar seg til Listhaug-avgjerd

Etter eit vel fire timar langt landsstyremøte, gjekk stortingsrepresentantane frå KrF inn til eit eige gruppemøte i 16-tida måndag.

KrF må avgjere om partiet skal støtte mistillitsforslaget frå Raudt mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp), og dermed samtidig risikere at regjeringa stiller kabinettsspørsmål og går av.

Stortingsgruppa har bedt om råd frå landsstyret i saka. No må dei sjølve konkludere. Det er venta at partileiar Knut Arild Hareide held ei orientering for pressa seinare måndag.

Da han innleidde landsstyremøtet, sa Hareide at problema med Listhaug stikk djupare enn den konkrete enkeltsaka som har løyst ut krisa.

