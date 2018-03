KrFs leiartrio samla før skjebnemøte

innenriks

– Pågangen har vore stor gjennom helga, seier Hareide til NTB. Han bekreftar at han i helga har hatt kontakt med statsminister Erna Solberg (H).

Klokka 12 vil KrF-leiaren halde ei open innleiing for landsstyret i partiet som samlar seg på Stortinget. Deretter vil møtet bli lukka for pressa. Men allereie rett før klokka 9.15 møtte han dei to nestleiarane Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad for å diskutere spørsmålet som kan felle regjeringa.

Presset på dei åtte stortingsrepresentantane til partiet er formidabelt.

– Det strøymer på med e-postar og meldingar i alle kanalar, men langt ifrå alle kjem frå partimedlemmer, seier KrFs kommunikasjonsrådgjevar Dag Fedøy til NTB. Han seier krava blir stilt i begge retningar.

Alle opposisjonspartia med unntak av KrF har sagt at dei vil stemme for mistillitsforslaget frå Raudt mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp) når det gjeld behandling tysdag. KrF er på vippen, og det er stortingsgruppa til partiet som i realiteten avgjer saka.

Rådet frå landsstyret til stortingsgruppa vil vege tungt, men det kan vere så ope formulert at KrFs svar på statsminister Erna Solbergs eventuelle kabinettsspørsmål, først vil komme under debatten tysdag.

