Jensen: Håper KrF har merkt seg unnskyldninga frå regjeringa og Listhaug

– No får vi vente og sjå kva KrF kjem fram til. Regjeringa og Sylvi Listhaug har gitt ei atterhaldslaus unnskyldning frå Stortingets talarstol, som eg håper dei har merkt seg. Eg tenkjer at vi av omsyn til landet må komme vidare. No er det opp til statsministeren å gjere greie for for konsekvensane av dette, og som ho har varsla, vil ho gjere det på Stortinget i morgon, sa Siv Jensen på veg inn til det ekstraordinære gruppemøtet på Stortinget måndag ettermiddag.

Møtet varte i knappe 20 minutt, og Frp-toppane forlét Stortinget utan å kommentere saka ytterlegare. Det var i forkant venta at Sylvi Listhaug sjølv skulle stille på møtet, men ho var ikkje å sjå.

Framstegspartiet hadde kalla inn Sylvi Listhaug og dei andre statsrådane i partiet til eit møte med stortingsgruppa i Frp. Temaet på møtet, som starta klokka 15, var mistillitsforslaget frå Raudt, som KrF måndag ettermiddag vurderer om dei skal støtte.

– Dette blir nok eit ganske kort møte. Vi skal berre ha ein gjennomgang av situasjonen, ikkje noko anna, sa parlamentarisk leiar Hans Andreas Limi før møtet.

