Helleland: – Solberg må bestemme

– Dei i opposisjon skal ikkje bestemme kven som sit i regjering. Dette er ei veldig spesiell sak og ein ny form for parlamentarisme, seier Helleland til NRK.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre har sagt at han støttar ideen om at justisminister Sylvi Listhaug (Frp) kan flyttast til eit anna departement. Også i KrF vart denne moglegheita tatt godt imot.

Helleland meiner Stortinget no prøver bestemme kven som skal ha dei ulike regjeringspostane.

– Det har eg aldri opplevd, og det er ikkje nokon god idé. Ingen i Høgre synest statsministeren skal vengeklippast, seier Helleland.

Kjelder i regjeringsapparatet seier at Solbergs regjering går av dersom KrF støttar mistillitsforslaget mot Listhaug. Partiet er dermed under hardt press. Stemmer dei for mistillit, kan heile regjeringa falle. Måndag klokka 12 samlast KrFs landsstyre for å diskutere om dei skal støtte mistillitsforslaget frå Raudt, som har samla heile resten av opposisjonen.

Partileiar Hareide har ikkje villa kommentere det han omtalar som spekulasjonar.

– Eg kan bekrefte at det har vore samtalar mellom statsministeren og Hareide fleire gonger denne helga, var det kommunikasjonsrådgjevar Dag Fedøy ville seie til NTB søndag.

Både i Høgre, Frp og Venstre er det uvisse om kvar KrF landar. Få trur partiet ønsker å provosere fram eit regjeringsskifte, ettersom KrF etter valnederlaget i haust står midt i ein prosess for å avgjere kursen vidare. Samtidig meiner mange i partiet at tilliten til Listhaug er tynnsliten.

