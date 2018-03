Hareide: – Dersom Solberg ikkje ordnar opp, gjer ho det særdeles vanskeleg for regjeringa

innenriks

– Dersom statsministeren ikkje ordnar opp og i tillegg sjølv vel å stille kabinettsspørsmål, gjer ho det særdeles vanskeleg for seg sjølv og for regjeringa, fastslo Hareide i opningstalen under landsstyremøtet på Stortinget måndag.

Hareide seier han i helga har gitt Erna Solberg ei tydeleg melding frå heile KrF om at det er hennar ansvar å ta grep for å unngå ein mistillitssituasjon i Stortinget.

– Det er statsministeren sjølv som bestemmer samansetninga i eiga regjering, og statsministeren som bestemmer ansvarsområdet til statsrådane. Landsstyret skal no vurdere om det blir votering om mistillit, seier han.

Han uttrykkjer også sterk misnøye med det han kallar polariserande politikk:

– No må det bli slutt på polariserande politikk og splittande retorikk og framferd, seier han.

