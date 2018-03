Regjeringa vil lovfeste norskopplæring i mottak

innenriks

Lovforslaget vart lagt fram i statsråd fredag.

– Nøkkelen til ei betre integrering er godt språk og god kjennskap til det norske samfunnet, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Ifølgje forslaget skal kommunane ha plikt til å sørgje for gjennomføringa av opplæringa. Den skal bli gitt til alle asylsøkjarar i mottak, og statsråden understrekar at det gjer at alle vil komme raskt i gang med nødvendig opplæring.

– No startar integreringsløftet for alvor. Regjeringa vil sikre at alle får betre opplæring og at innvandrarar med fluktbakgrunn skal komme raskare i jobb eller utdanning. Vi treng betre resultat og har tydelege forventningar, seier Sanner.

I opplæringa blir det foreslått at asylsøkarane raskt skal få grunnleggjande kunnskap om det norske samfunnet og verdiane det byggjer på. Lova som blir foreslått, slår i tillegg fast at arbeids- og utdanningsretta tiltak alltid skal inngå i programmet.

(©NPK)