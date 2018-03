Regjeringa vil gi kommunestyre moglegheit til å suspendere tiltalte ordførarar

innenriks

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) la fram forslag til ny kommunelov fredag ettermiddag. Forslaget inneheld ei rad endringar i lova frå 1992.

Eitt av endringsforslaga er altså å gi kommunestyre høve til å suspendere ein ordførar som er tiltalt for forhold som kan straffast med fengsel i tre år eller meir. Vilkåret er at ein slik suspensjon får to tredels fleirtal i kommunestyret.

Regjeringa foreslår også eit snevert høve for kommunestyret til å ta frå ordføraren dette vervet dersom ho eller han er uskikka. Her vil det bli kravd 90 prosent fleirtal i kommunestyret.

Som ein garanti for rettssikkerheita, skal vedtaka i begge tilfella kunne klagast inn til departementet.

Regjeringa forslår dessutan å lovfeste det kommunale sjølvstyret, og kjem med fleire nye tiltak som legg betre til rette for god styring og kontroll i kommunane.

