Frp-toppane i beredskap måndag

innenriks

– Vi har varsla stortingsgruppa om at det kan bli eit gruppemøte måndag ettermiddag. Det ser vi som heilt naturleg sett i lys av situasjonen som har oppstått, og det forhold at KrF skal ha eit landsstyremøte tidlegare på dagen, seier parlamentarisk leiar i Frp Hans Andreas Limi.

– Det er eigentleg berre ei framskunding av gruppemøtet som skulle bli halde på onsdag, tilføyer han.

Statsrådane i partiet deltar normalt under gruppemøta på Stortinget. Det vil òg vere tilfelle måndag. Justisminister Sylvi Listhaug har allereie avlyst eit planlagt besøk til Svalbard søndag og måndag, men kva som blir utfallet av det som teiknar til å bli eit høgdramatisk politisk døgn fram til mistillitsforslaget tysdag kjem til behandling, vil Limi ikkje spekulere på.

– Vi ventar på avgjerda frå KrF og tar det derfrå. Eg håpar framleis konklusjonen blir at KrF ikkje ønsker å støtte mistillitsforslaget, men at dei nøyer seg med kritikken som alt er uttrykt og den unnskyldninga som Stortinget har fått, seier han.

På spørsmål frå NTB om han er uroleg for utviklinga i saka, svarer Limi som følgjer:

– Det er ei viss usikkerheit rundt dette, for no er det jo fleire parti som har sagt at dei vil støtte mistillitsforslaget. No er det opp til KrF, og eg ser jo fram til å få ei avklaring på måndag.