Stabilt sjukefråvær i fjerde kvartal

innenriks

Tala frå Nav viser at det legemelde sjukefråværet auka med 1,3 prosent i fjerde kvartal i fjor, mens det eigenmelde fråværet gjekk ned med 3,1 prosent.

Samla sett var sjukefråværet på 6,5 prosent, det same som i tredje kvartal.

– Nivået på det totale sjukefråværet har vore stabilt dei siste fem åra. Dersom vi berre ser på det legemelde sjukefråværet og samanliknar med same kvartal året før, har det blant anna vore ein auke i offentleg sektor og i sjukefråværet blant kvinner, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I offentleg sektor steig det legemelde sjukefråværet med 5,7 prosent i fjerde kvartal mot same periode året før.

Sjukefråværet for kvinner er 7,2 prosent og for menn 4,1 prosent. Det er kvinner i aldersgruppa 35–39 år som har den høgste veksten i sjukefråværet. For menn mellom 40–44 år og mellom 55–59 år, gjekk sjukefråværet noko ned.

(©NPK)