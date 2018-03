innenriks

– Eg registrerer at ikkje alle har opplevd dette som ei orsaking utan atterhald. Derfor vil eg understreke endå ein gong at eg gir ei orsaking utan atterhald i denne saka. Eg burde ikkje lagt ut innlegget og eg vil bidra til ein sakleg debatt i framtida, sa Frp-statsråden frå talarstolen i Stortinget i 12.20-tida torsdag.

Den nye årsakinga kom etter at det tidlegare torsdag kom kraftige reaksjonar på den første årsakinga hennar i Stortinget.

– Eg vil unnskylde overfor dei som føler seg såra av kommunikasjonen i denne saka, sa Listhaug i det første innlegget sitt.

Støre tok imot årsakinga

Etter at Listhaug gjekk på talarstolen i Stortinget og gav den første årsakinga torsdag, reagerte Støre kraftig og sa at han vurderte å stille seg bak mistillitsforslaget som Raudt fremja onsdag.

Då han tok talarstolen igjen etter den nye årsakinga til Listhaug, var det ein mildare tone frå Ap-leiaren.

– Eg tar imot årsakinga, sa Støre.

Vurderer framleis mistillit

Då han kom ut i vandrehallen etter den nye årsakinga frå Listhaug sa han likevel at han framleis vurderer mistillit mot statsråden.

– Vi skal vurdere det, men eg synest det kom seg no på slutten. Eg meiner framleis at det er eit spørsmål knytt til tillit at det må så mykje press til, og så lang tid, at det sit så langt inne å seie det som burde ha komme førre laurdag.

Han understreka likevel at truverd til statsråden er svekt etter det omstridde Facebook-innlegget og handteringa i etterkant.

– Total orsaking

– Eg er for å tru folk på deira ord når det kjem i stortingssalen, men når det kjem seks dagar etter, og det har vore mange andre versjonar på vegen, så svekkjer det kvaliteten og truverda i det ho seier, sa Støre.

– Årsakinga ho kom med no er total, og talspersonen hennar trekker jo også det han sa tidlegare der han påstod at det var eit faktum at Ap var meir opptatt av terroristar enn av tryggleiken til nasjonen, sa han vidare.

Ap-leiaren la til at han har inntrykk av at dei gjer dette under press.

– Eg har ikkje inntrykk av at dette er ei ærleg og open meining om at der står dei, men vi skal ta det med oss når vi skal vurdere spørsmålet om mistillit. Eg synest den unnskyldninga vi burde fått førre laurdag kom no på slutten, men heile mellomspelet svekkjer kvaliteten i den.

– Så mistilliten er framleis til vurdering?

– Ja.

